Beşiktaş'tan önemli hamle! TFF'ye başvurdular

Son dakika haberi...Olaylı geçen Göztepe-Beşiktaş maçının ardından karşılaşmada 'kural hatası' yapıldığını iddia eden Beşiktaş, TFF'ye yazılı olarak başvuruda bulundu.

Beşiktaş, Göztepe maçının kural hatası nedeniyle tekrarlanması için yazılı talebini TFF'ye iletti. NTV'nin haberine göre siyah beyazlılar 2-1 yenildikleri Göztepe karşılaşmasında kural hatası olduğu gerekçesiyle maçının tekrarlanması için yazılı talebini TFF'ye iletti.