28 Ocak 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Beşiktaş'tan önemli hamle! TFF'ye başvurdular

SPOR
Giriş Tarihi: 28.01.2020 Güncelleme Tarihi: 28.01.2020
BEŞİKTAŞ'TAN ÖNEMLİ HAMLE! TFF'YE BAŞVURDULAR

Son dakika haberi...Olaylı geçen - maçının ardından karşılaşmada 'kural hatası' yapıldığını iddia eden Beşiktaş, 'ye yazılı olarak başvuruda bulundu.

, maçının kural hatası nedeniyle tekrarlanması için yazılı talebini 'ye iletti. NTV'nin haberine göre siyah beyazlılar 2-1 yenildikleri Göztepe karşılaşmasında kural hatası olduğu gerekçesiyle maçının tekrarlanması için yazılı talebini TFF'ye iletti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN