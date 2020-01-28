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Adis Jahovic sahalara ne zaman dönecek?

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Giriş Tarihi: 28.01.2020
ADİS JAHOVİC SAHALARA NE ZAMAN DÖNECEK?

'un golcü oyuncusu , ’nde elmacık kemiğinden başarılı bir operasyon geçirdi.

'in 19. haftasında 'un deplasmanda Denizlispor'u 3-0 mağlup ettiği mücadelede sakatlanarak oyuna devam edemeyen Jahovic, Plastik, Rekonstrüktif ve Uzmanı Prof. Dr. ve Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Mahmut Akyüz tarafından yapılan tetkikler sonucu elmacık kemiğinden ameliyat edildi. Başarılı futbolcunun 2 hafta sonra düz koşulara başlayabileceği belirtilirken, sahalara dönüşünün ise 4-6 hafta arasında olması öngörüldü.

'nde tedavisi süren 'i, Başkan Ali Şafak Öztürk ve Genel Menajer Servet Çavuşoğlu da ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

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