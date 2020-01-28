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Abdullah Avcı'ya ödenecek tazminat belli oldu

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Giriş Tarihi: 28.01.2020 Güncelleme Tarihi: 28.01.2020
ANLAŞMA ORTAYA ÇIKTI! KULÜP...

'ta, görevine son verilen ’ya ödenecek tazminatın detayları belli oldu. Avcı, kuralları gereği hiç çalışmasa dahi mukavelesinin kalan 2.5 yıllık bölümünde yer alan ücreti alma hakkına sahip.

11 Haziran 2019'da 3 yıllık sözleşme yapılan Avcı, kuralları gereği hiç çalışmasa dahi mukavelesinin kalan 2.5 yıllık bölümünde yer alan ücreti alma hakkına sahip.

Ancak tecrübeli teknik adam, başkan ile yaptığı görüşme sonrasında siyah beyazlı kulübe bazı konularda kolaylık sağladı.

FARK ÖDENECEK
Yapılan anlaşmaya göre , çalışmadığı dönem içerisinde 'sözleşmesi aynen sürüyormuş gibi' maaşını almaya devam edecek.

Hürriyet'in haberine göre; Eğer bir kulüple anlaşırsa ve buradan kazanacağı para 'takinden az olursa, aradaki farkı siyah beyazlı kulüp karşılayacak. Arada fark olmazsa, Avcı'ya herhangi bir ödeme yapılmayacak.

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