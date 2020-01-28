Abdullah Avcı'ya ödenecek tazminat belli oldu
Beşiktaş'ta, görevine son verilen Abdullah Avcı’ya ödenecek tazminatın detayları belli oldu. Avcı, FIFA kuralları gereği hiç çalışmasa dahi mukavelesinin kalan 2.5 yıllık bölümünde yer alan ücreti alma hakkına sahip.
11 Haziran 2019'da 3 yıllık sözleşme yapılan Avcı, FIFA kuralları gereği hiç çalışmasa dahi mukavelesinin kalan 2.5 yıllık bölümünde yer alan ücreti alma hakkına sahip.
Ancak tecrübeli teknik adam, başkan Ahmet Nur Çebi ile yaptığı görüşme sonrasında siyah beyazlı kulübe bazı konularda kolaylık sağladı.
FARK ÖDENECEK
Yapılan anlaşmaya göre Abdullah Avcı, çalışmadığı dönem içerisinde 'sözleşmesi aynen sürüyormuş gibi' maaşını almaya devam edecek.
Hürriyet'in haberine göre; Eğer bir kulüple anlaşırsa ve buradan kazanacağı para Beşiktaş'takinden az olursa, aradaki farkı siyah beyazlı kulüp karşılayacak. Arada fark olmazsa, Avcı'ya herhangi bir ödeme yapılmayacak.
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