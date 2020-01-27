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Adil Rami: Yanal’ın seçimine katılmıyorum

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Giriş Tarihi: 27.01.2020
ADİL RAMİ: YANAL’IN SEÇİMİNE KATILMIYORUM

 Rami, Fransız medyasına kavuştu. Tecrübeli stoper, "Hayatımda ilk defa bir beni yedek bıraktı. Bu da bana bir darbe oldu. Antrenörümün seçimine katılmıyorum ama ona saygı duyuyorum" dedi.

Adil Rami, Fransız medyasına kavuştu. Tecrübeli stoper, "Hayatımda ilk defa bir beni yedek bıraktı. Bu da bana bir darbe oldu. Antrenörümün seçimine katılmıyorum ama ona saygı duyuyorum" dedi.

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