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18 yaşındaki Rıdvan büyük alkış aldı

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Giriş Tarihi: 27.01.2020
18 YAŞINDAKİ RIDVAN BÜYÜK ALKIŞ ALDI

altyapısından yetişen 18 yaşındaki , karşısında ilk 11'de şans buldu. 90 dakika sahada kalan genç sol bek, performansıyla Siyah- Beyazlı taraftarların büyük beğenisini toplamayı başardı.

Beşiktaş altyapısından yetişen 18 yaşındaki Rıdvan Yılmaz, Göztepe karşısında ilk 11'de şans buldu. 90 dakika sahada kalan genç sol bek, performansıyla Siyah- Beyazlı taraftarların büyük beğenisini toplamayı başardı.

DIABY VE NKOUDOU YİNE DÖKÜLDÜ
Dün yine ilk 11'de forma giyen Nkoudou ve Diaby beklentilerin uzağında kaldı. Taraftarlar sosyal medyada iki yıldızın oynadığı futbola çok büyük tepki gösterdi.

KIRILGANLIK SÖZ KONUSU
Dünkü maçta takımın başında sahaya çıkan , "Şenol Fidan: "Yediğimiz golden sonra sıkıntı yaşadık. Takımda bir kırılganlık söz konusu" dedi.

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