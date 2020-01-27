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Alper Potuk Çaykur Rize’de

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Giriş Tarihi: 27.01.2020
ALPER POTUK ÇAYKUR RİZE’DE

'de kadroda düşünülmeyen , 'a kiralandı. 28 yaşındaki orta saha oyuncusu sezon sonuna kadar ekibinde forma giyecek.

Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen , 'a kiralandı. 28 yaşındaki orta saha oyuncusu sezon sonuna kadar ekibinde forma giyecek.

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