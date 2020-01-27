Alper Potuk Çaykur Rize’de
Giriş Tarihi: 27.01.2020
Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen Alper Potuk, Çaykur Rizespor'a kiralandı. 28 yaşındaki orta saha oyuncusu sezon sonuna kadar Karadeniz ekibinde forma giyecek.Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen Alper Potuk, Çaykur Rizespor'a kiralandı. 28 yaşındaki orta saha oyuncusu sezon sonuna kadar Karadeniz ekibinde forma giyecek.
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