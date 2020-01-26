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Tolga Ciğerci ‘penaltı değil’ dedi Aydınus VAR’dan iptal etti

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Giriş Tarihi: 26.01.2020
TOLGA ‘PENALTI DEĞİL’ DEDİ AYDINUS VAR’DAN İPTAL ETTİ

ile arasında oynanan maçta hakem 45+2'de Çaiçara ile Tolga arasındaki mücadelede penaltı noktasını gösterdi. Hakemle konuşan Tolga, pozisyonda müdahale olmadığını Aydınus'a belirtti. Fırat Aydınus da VAR incelemesi sonrası Fenerbahçe lehine çaldığı penaltıyı iptal etti. Tolga'nın hareketi alkış topladı.

Fenerbahçe ile arasında oynanan maçta hakem Fırat Aydınus 45+2'de Çaiçara ile Tolga arasındaki mücadelede penaltı noktasını gösterdi. Hakemle konuşan Tolga, pozisyonda müdahale olmadığını Aydınus'a belirtti. da VAR incelemesi sonrası lehine çaldığı penaltıyı iptal etti. Tolga'nın hareketi alkış topladı.




Bu pozisyonda hakem önce penaltıyı gösterdi. Ardından penaltıyı iptal etti

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