Ersun Yanal: Kalite tesadüf değil
Giriş Tarihi: 26.01.2020
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal maçtan sonra takımını göklere çıkardı. Ersun Yanal, “Kalite tesadüf değil. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık”dedi.Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal maçtan sonra takımını göklere çıkardı. Tecrübeli teknik adam "Rakip sahada yüzde 55'e yakın oynamak, ikili mücadeleleri rakip sahada kazanmak, coşkuyu oluşturmak önemli. Kalite tesadüf değil. Oyuncularım kaliteyi gösterdi. F.Bahçe şampiyonluğa taşıyacağı bu oyunu devam ettirecek. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık" diye konuştu. Elazığ depreminin kendilerini üzdüğünü söyleyen Ersun Yanal, "Elimizden geleni yaparız. Yardımsa Fenerbahçe'yi oraya götürüp özel maç yapabiliriz" ifadesini kullandı.
MURİÇ&GUSTAVO KART GÖRMEDİ
Sarı kart ceza sınırında olan F.Bahçeli Muriç ve Gustavo, dün kart görmedi. İki oyuncu da Trabzon'da sahada olacak.
ÖNEMLİ BİR GALİBİYETTİ
MAX Kruse, Başakşehir maçı sonrası, "Önemli bir galibiyet aldık. Trabzonspor maçı öncesi galip gelmek önemliydi. Gol attığım için ayrıca mutluyum" diye konuştu.
EMRE KULÜBEYE RODRİGUES 11'E
FENERBAHÇE'NİN hocası Ersun Yanal, Başakşehir maçında kaptan Emre Belözoğlu'nu kulübeye çekti. Yanal, Emre'nin yerine Garyy Rodrigues'e 11'de şans verdi. Maça sağ kanatta başlayan Rodrigues, 86'da Vedat Muriç'in kaydettiği golde asisti yapan isim oldu. Performansı alkış topladı.
ALPER POTUK'A ÇAYKUR RİZE TALİP
FENERBAHÇE'DE kadroda düşünülmeyen Alper Potuk için Çaykur Rize resmi teklif yaptı. Alper dün kadroya alınmadı.
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