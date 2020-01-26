Galatasaray'da kazan kaynıyor! Mustafa Cengiz'in hoca adayı belli oldu: Didier Drogba
Giriş Tarihi: 26.01.2020
Terim için “Ayrı fikirlerdeysek ayrı yollara gitmeliyiz”diyen Cengiz, Didier Drogba ile temas kurdu. Mustafa Cengiz'in Terim sonrası takımı Fildişili yıldıza emanet etmeyi planlıyor...G.Saray'da Başkan Mustafa Cengiz ile Teknik Direktör Fatih Terim arasındaki restleşmenin yankıları sürüyor. Bilindiği gibi Cengiz, son basın toplantısında Terim'i hedef alan açıklamalar yapmıştı. Cengiz, "Ayrı fikirlerdeysek ayrı yollara gitmeliyiz" diyerek tecrübeli hocayı istifaya davet etti.
YÖNETİM ARAYIŞLARA BAŞLADI
Bu açıklamalara Terim sosyal medya hesabından, "Verilmiş bir sözüm, vazgeçemediğim bir hayalim var" mesajıyla cevap vermişti. Yönetimin ise hoca arayışlarına başladığı öğrenildi.
YÖNETİMİN ADAYI DROGBA
G.SARAY Yönetimi'nin Fatih Terim'i istifaya zorlaması sonrası hoca adayını belirledi. Buna göre Sarı-Kırmızılı Yönetim olası Fatih Terim istifası sonrasında takımı Drogba'ya emanet edecek.
DROGBA TARAFTARIN SEVGİLİSİ
2018 yılında futbolculuk kariyerine son veren Fildişili yıldız Drogba, 2013 yılında Galatasaray'a gelmiş ve taraftarın sevgilisi olmuştu. 41 yaşındaki yıldız son olarak ABD'de futbol oynamıştı.
ABİ-KARDEŞ GİBİLER!
Fatih Terim ile Didier Drogba'nın dostluğu üst seviyede... İkili adeta ağabey-kardeş gibi.
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