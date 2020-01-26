İşte Alper Potuk'un yeni takımı
Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen isimlerden Alper Potuk'un bir başka Süper Lig ekibi Çaykur Risespor'a transferi an meselesi. Sezon başında yıllık ücretinde yüzde 40 indirim yapan 28 yaşındaki futbolcu, bu sezon Fenerbahçe'de 8 maçta forma yansı bulabilmişti.
Sarı lacivertli takımda bir süredir takım arayışlarını sürdüren ve Başakşehir maçı kadrosunda da yer almayan Alper Potuk, eski teknik direktörü İsmail Kartal'ın çalıştırdığı Çaykur Rizespor ile anlaşmaya vardı.
Kiralık olacağı belirtilen anlaşmanın kısa sürede resmiyete kavuşması bekleniyor.
Çaykur Rizespor Sportif Direktörü Yılmaz Bal dün yaptığı açıklamada, Alper Potuk transferini büyük ölçüde tamamladıklarını açıklamıştı.
Sezon başında yıllık ücretinde yüzde 40 indirim yapan 28 yaşındaki futbolcu, bu sezon Fenerbahçe'de 8 maçta forma yansı bulabilmişti.
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