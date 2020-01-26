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İşte Alper Potuk'un yeni takımı

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Giriş Tarihi: 26.01.2020
İŞTE ALPER POTUK'UN YENİ TAKIMI

'de kadroda düşünülmeyen isimlerden 'un bir başka ekibi Çaykur Risespor'a transferi an meselesi. Sezon başında yıllık ücretinde yüzde 40 indirim yapan 28 yaşındaki futbolcu, bu sezon Fenerbahçe'de 8 maçta forma yansı bulabilmişti.

Sarı lacivertli takımda bir süredir takım arayışlarını sürdüren ve maçı kadrosunda da yer almayan , eski teknik direktörü 'ın çalıştırdığı ile anlaşmaya vardı.

Kiralık olacağı belirtilen anlaşmanın kısa sürede resmiyete kavuşması bekleniyor.

Çaykur Rizespor Sportif Direktörü Yılmaz Bal dün yaptığı açıklamada, Alper Potuk transferini büyük ölçüde tamamladıklarını açıklamıştı.

Sezon başında yıllık ücretinde yüzde 40 indirim yapan 28 yaşındaki futbolcu, bu sezon 'de 8 maçta forma yansı bulabilmişti.

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