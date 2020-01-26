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Türkiye'nin ilk milli boksörü Garbis Zakaryan hayatını kaybetti

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Giriş Tarihi: 26.01.2020
TÜRKİYE'NİN İLK MİLLİ BOKSÖRÜ ZAKARYAN HAYATINI KAYBETTİ

'nin ilk profesyonel , 90 yaşında hayatını kaybetti.

'nin ilk , Ortadoğu Boks Şampiyonu 'Demir Yumruk' lakaplı Ermeni asıllı sporcu , hayata veda etti. 24 yaşında Türkiye'nin ilk profesyonel boksörü olan Zakaryan, 'da ve Türkiye amatör şampiyonu oldu. Efsane boksör, 22 yıllık kariyerinin ardından 1966 yılında boks kariyerine son verdi.



Zakaryan için çarşamba günü saat 13.00'te Üç Horan Ermeni Kilisesi'nde cenaze töreni düzenlenecek ve ardından Şişli 'na defnedilecek.

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