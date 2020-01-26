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Göksel Gümüşdağ: Aldatan sahadaydı aldatmayan oynamadı

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Giriş Tarihi: 26.01.2020
ALDATAN SAHADAYDI ALDATMAYAN OYNAMADI

 Başkanı Vedat'ın oynamasına rağmen 'nın cezası nedeniyle olmamasına tepki gösterdi. Gümüşdağ, “Aldatan sahadaydı aldatmayan oynamadı”ifadesini kullandı.

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ Vedat'ın oynamasına rağmen 'nın cezası nedeniyle olmamasına tepki gösterdi. Gümüşdağ bu tepkiyi, "Aldatan sahadaydı aldatmayan oynamadı" sözleriyle" dile getirdi.

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