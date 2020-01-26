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Trabzonspor, Nwakaeme için Tahkim’e gitti

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Giriş Tarihi: 26.01.2020
NWAKAEME İÇİN TAHKİM’E GİTTİLER

, maçında haksız şekilde kart gören yıldız oyuncusu için Tahkim’e başvurdu. Haksız yere kart gösterdiğini kabul eden Ali Şansalan, Bordo-Mavili yönetimden özür dilemişti. kartın iptalini istiyor.

Denizlispor ile oynanan kupa maçında hakem Ali Şansalan'ın haksız yere oyundan attığı Nwakaeme için Yönetimi Tahkim'e başvurdu. Haksız yere kart gösterdiğini kabul eden Ali Şansalan, Bordo-Mavili yönetimden özür dilemişti. Trabzon kartın iptalini istiyor.

DÜŞÜRÜLDÜ AMA O ATILDI
NWAKAEME maçında Lopes tarafından düşürülmüştü. Şansalan, Nijeryalı yıldızı kendini yere attığı gerekçesiyle sarı kartla cezalandırmış sonrasında ise oyundan atmıştı.

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