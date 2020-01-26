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Galatasaray'da Falcao sakatlık geçirdi

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Giriş Tarihi: 26.01.2020 Güncelleme Tarihi: 26.01.2020
GALATASARAY'DA FALCAO SAKATLIK GEÇİRDİ

Süper Lig'in 19. haftasında Konyaspor'a konuk olan Galatasaray'ın yıldızı Falcao 58. dakikada geçirdiği sakatlık nedeniyle yerini Adem Büyük'e bıraktı. Sarı kırmızıların hızlı gelişen hücumunda depar atan Falcao, arka adelesini tutarak oyundan çıktı.

Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao, depar attığı sırada talihsiz bir şekilde sakatlandı. Mücadelenin 58. dakikasında sakatlanan Kolombiyalı yıldızın yerine Adem Büyük oyuna dahil oldu.

Galatasaray'da Radamel Falcao şoku yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'in 19. haftasında İttifak Holding Konyaspor'la karşı karşıya geldi.

Maçtaki gol perdesini açan Radamel Falcao mücadelenin 58. dakikasında sakatlık geçirdi. Arka baldırını tutan yıldız futbolcu karşılaşmaya devam edemedi. Radamel Falcao'nun yerine Adem Büyük oyuna dahil oldu.

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