Y. Malatyaspor Trabzonspor maçı ertelendi mi? Y. Malatyaspor Trabzonspor maçı ne zaman oynanacak?

Merkez üssü Elazığ Sivrice olan ve 6.8 şiddetindeki deprem nedeniyle Y. Malatyaspor Trabzonspor maçı ertelendi mi? Yeni Malatyaspor Trabzonspor maçı ne zaman oynanacak? Süper Lig’in 19. haftasında oynanması planlanan karşılaşma için TFF’den açıklama geldi. Meydana gelen deprem özellikle Elazığ ve Malatya’da etkili olmuştu.

Malatyaspor Trabzonspor maçı ne zaman? Malatyaspor Trabzonspor maçı ertelendi mi sorusuna futbol severler yanıt arıyor. Süper Lig 19. hafta maçının 27 Ocak Pazartesi akşamı oynanması bekleniyordu. Peki, Malatyaspor Trabzonspor maçı ne zaman oynanacak? TFF'den konuyla ilgili bir açıklama geldi. İşte, o açıklama:

TFF'DEN AÇIKLAMA

TFF'den açıklama: "Merkez üssü Sivrice olan ve Elazığ ile Malatya illerimizde can kayıplarına yol açan deprem nedeniyle Süper Lig'in 19. Haftasında 27 Ocak Pazartesi günü oynanması planlanan BtcTurk Yeni Malatyaspor-Trabzonspor maçı ileri bir tarihe ertelendi."

Y. MALATYASPOR – TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

TFF açıklamasının ardından maçın ne zaman yayınlanacağı henüz belli olmadı. İlerleyen tarihlerde maçın tarihinin açıklanması bekleniyor.