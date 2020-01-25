Fenerbahçeli taraftarlardan Elazığ’a destek
Süper Lig’in 19. haftasında oynanan Fenerbahçe – Medipol Başakşehir maçında Fenerbahçeli taraftarlar Elazığ’a destek verdi. Sahaya atkı ve berelerini atan taraftarlar, “Elazığ üşüme Fenerbahçe seninle” tezahüratlarında bulundu.
Fenerbahçe ile Başakşehir arasında oynanan müsabakanın uzatma dakikalarında sarı-lacivertli taraftarlar atkılarını sahaya atarak, 'Elazığ üşüme, Fenerbahçe seninle' tezahüratlarında bulundu.
Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe-Başakşehir maçında taraftarlar Elazığ'daki depremzedeleri unutmadı. Sarı-lacivertli seyirciler, müsabakanın uzatma dakikalarında Elazığ'da yaşanan depremde dışarda kalan depremzedelere gönderilmek üzere atkılarını sahaya attı.
Maçın bitimine 2 dakika kala tüm tribünler atkı ve berelerini sahaya gönderirken, 'Elazığ üşüme, Fenerbahçe seninle' tezahüratlarında bulundu. Karşılaşmanın hakemi Fırat Aydınus ise atkıların sahaya atıldığı anda maçı kısa süreli olarak duraklattı.
Müsabakanın noktalanmasıyla atılan atkı ve bereler toplanarak, Kadıköy Belediyesi yetkililerine teslim edildi.
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