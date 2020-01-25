Son dakika: Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçı ertelendi!
Giriş Tarihi: 25.01.2020
Son dakika haberine göre; TFF'den açıklama: "Merkez üssü Sivrice olan ve Elazığ ile Malatya illerimizde can kayıplarına yol açan deprem nedeniyle Süper Lig'in 19. Haftasında 27 Ocak Pazartesi günü oynanması planlanan BtcTurk Yeni Malatyaspor-Trabzonspor maçı ileri bir tarihe ertelendi."TFF'den açıklama: "Merkez üssü Sivrice olan ve Elazığ ile Malatya illerimizde can kayıplarına yol açan deprem nedeniyle Süper Lig'in 19. Haftasında 27 Ocak Pazartesi günü oynanması planlanan BtcTurk Yeni Malatyaspor-Trabzonspor maçı ileri bir tarihe ertelendi."
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