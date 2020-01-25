25 Ocak 2020, Cumartesi
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Son dakika: Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçı ertelendi!

SPOR
Giriş Tarihi: 25.01.2020
YENİ MALATYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI ERTELENDİ!

Son dakika haberine göre; 'den açıklama: "Merkez üssü Sivrice olan ve ile illerimizde can kayıplarına yol açan nedeniyle 'in 19. Haftasında 27 Ocak Pazartesi günü oynanması planlanan BtcTurk - maçı ileri bir tarihe ertelendi."

'den açıklama: "Merkez üssü Sivrice olan ve ile illerimizde can kayıplarına yol açan nedeniyle 'in 19. Haftasında 27 Ocak Pazartesi günü oynanması planlanan BtcTurk - maçı ileri bir tarihe ertelendi."

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