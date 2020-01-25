Fenerbahçe - Başakşehir CANLI ANLATIM
Fenerbahçe, Süper Lig'in 19. haftasında Medipol Başakşehir'i konuk ediyor. Sarı lacivertli ekibin sahaya çıkacağı ilk 11 belli oldu.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 19. haftasında Medipol Başakşehir'i konuk ediyor. 20.00'de başlayacak ve Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus'un yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Erdem Bayık yapacak. Maçın VAR hakemi Ali Şansalan, AVAR ise Ceyhun Sesigüzel. Müsabaka beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
Fenerbahçe: Altay, Isla, Jailson, Serdar, Dirar, Ozan, Gustavo, Rodrigues, Tolga, Kruse, Muriqi
Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Ponck, Epureaunu, Clichy, Mehmet Topal, Mahmut Tekdemir, Edin Visca, İrfan Can, Elia, Crivelli
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