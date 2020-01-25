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Fenerbahçe - Başakşehir CANLI ANLATIM

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Giriş Tarihi: 25.01.2020 Güncelleme Tarihi: 25.01.2020
KADIKÖY'DE 11'LER BELLİ OLDU!

, 'in 19. haftasında 'i konuk ediyor. Sarı lacivertli ekibin sahaya çıkacağı ilk 11 belli oldu.

, 'in 19. haftasında 'i konuk ediyor. 20.00'de başlayacak ve Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı yönetecek. Aydınus'un yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Erdem Bayık yapacak. Maçın VAR hakemi Ali Şansalan, AVAR ise Ceyhun Sesigüzel. Müsabaka beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

Fenerbahçe: Altay, Isla, Jailson, Serdar, Dirar, Ozan, Gustavo, Rodrigues, Tolga, Kruse, Muriqi

Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Ponck, Epureaunu, Clichy, , Mahmut Tekdemir, Edin Visca, İrfan Can, Elia, Crivelli

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