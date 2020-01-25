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Saatler kaldı! Fenerbahçe Başakşehir maçı saat kaçta hangi kanalda?

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Giriş Tarihi: 25.01.2020
SAATLER KALDI! FENERBAHÇE BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA?

Bu sezon ilk kez üst üste 3 maç kazanan Fenerbahçe, Medipol Başakşehir karşısında da serisini devam ettirmeye çalışacak. Fenerbahçe, Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Medipol Başakşehir'le karşılaşacak. Peki ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte tüm detaylar...

Bu sezon ilk kez üst üste 3 maç kazanan Fenerbahçe, Medipol Başakşehir karşısında da serisini devam ettirmeye çalışacak. Fenerbahçe, Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Medipol Başakşehir'le karşılaşacak. Peki ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Ligin ikinci yarısına Gaziantep FK'yi deplasmanda 2-0 yenerek 3 puanla başlayan Fenerbahçe, haftaya 34 puanla 4. sırada girdi. İkinci sıradaki rakibinin 2, lider Demir Grup Sivasspor'un ise 6 puan gerisinde bulunan sarı-lacivertliler, şampiyonluk yolunda hata yapmak istemiyor.

Fenerbahçe Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Fenerbahçe Başakşehir maçı 20:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak ve Spor Arena canlı anlatım sayfamızdan 3 boyutlu bir şekilde takip edilebilecek.

Muhtemel 11'ler...

Fenerbahçe: Altay, Isla, Jailson, Serdar, Dirar, Gustavo, Emre, Ozan, Kruse, Rodrigues, Muriqi

Başakşehir: Mert, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, Mahmut, Azubuike, İrfan Can, Visca, Crivelli, Elia

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