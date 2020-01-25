25 Ocak 2020, Cumartesi
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İstanbul’da iki katlı binada çökme meydana geldi

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Giriş Tarihi: 25.01.2020
İSTANBUL’DA İKİ KATLI BİNADA ÇÖKME

’nda bulunan bir binada çökme yaşandı. Dün gece saatlerinde binanın ikinci katında bulunan dairinin zemini alt kata çöktü. Zemin katta bulunan dükkanın içi molozla dolarken sokak şerit çekilerek kapatıldı.

'deki binanın ikinci katının zemininde gece saatlerinde çökme meydana geldi. Alt katta bulunan berber dükkanı molozla dolarken, ekipler binanın tamamen yıkılması ihtimaline karşın sokağı şerit çekerek kapattı.

Çökme olduğu sırada binanın içinde kimsenin olmadığı öğrenildi.

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