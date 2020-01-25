İstanbul’da iki katlı binada çökme meydana geldi
Giriş Tarihi: 25.01.2020
İstanbul Beyoğlu’nda bulunan bir binada çökme yaşandı. Dün gece saatlerinde binanın ikinci katında bulunan dairinin zemini alt kata çöktü. Zemin katta bulunan dükkanın içi molozla dolarken sokak şerit çekilerek kapatıldı.
Beyoğlu Karaköy'deki binanın ikinci katının zemininde gece saatlerinde çökme meydana geldi. Alt katta bulunan berber dükkanı molozla dolarken, ekipler binanın tamamen yıkılması ihtimaline karşın sokağı şerit çekerek kapattı.
Çökme olduğu sırada binanın içinde kimsenin olmadığı öğrenildi.
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