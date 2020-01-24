Beşiktaş'ta çanlar Abdullah Avcı için çalıyor! Eğer Göztepe'ye de yenilirse...
Giriş Tarihi: 24.01.2020
Tribünlerin istifaya davet ettiği Abdullah Avcı’nın olası bir Göztepe yenilgisinde görevden alınabileceği iddia ediliyor... Başkan Çebi’nin dün tecrübeli hoca ile görüşüp sert uyarılarda bulunduğu da öğrenildi.Evinde 1. Lig ekibi Erzurum'a yenilerek kupadan elenen Beşiktaş'ta büyük bir kriz yaşanıyor. Son 8 maçta alınan 7 yenilgi nedeniyle tüm oklar Abdullah Avcı'ya çevrilmiş durumda. Tecrübeli hocanın koltuğu çok ciddi şekilde sallanıyor.
GÖZTEPE SON ŞANSI OLABİLİR
Hafta sonu Göztepe deplasmanında alınacak olası bir yenilgi halinde Avcı ile yolların ayrılabileceği belirtiliyor. Baştan Ahmet Nur Çebi'nin dün Avcı ile bir araya geldiği öğrenildi.
FUTBOLCULARA CEZA GELİYOR
Çebi'nin kötü gidişin durması için tecrübeli hocayı sert şekilde uyardığı öğrenildi. Futbolculara para cezası verileceği de belirlendi.
BÜTÜN KREDİSİ TÜKENDİ
Büyük umutlarla göreve gelen Abdullah Avcı üst üste kötü sonuçlarla kredisini tamamen tüketti. Taraftarlar tecrübeli hocanın istifa etmesini istiyor.
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