Galatasaray Emre Taşdemir'i Kayserispor'a kiraladı!
Son dakika haberine göre; Galatasaray, savunmada görev yapan futbolcusu Emre Taşdemir'i sezon sonuna kadar Hes Kablo Kayserispor'a kiraladı. Sarı kırmızılılar yıldız oyuncunun sözleşmesini geçtiğimiz günlerde uzatmıştı.
Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yer alan açıklamada, Emre Taşdemir'in geçici transferi konusunda Kayserispor Kulübü ile anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Kayserispor Kulübü Derneği, şirketimize net 600 bin lira geçici transfer bedeli ödeyecektir. Ayrıca kiralama süresi boyunca oyuncunun tüm ücretleri Kayserispor Kulübü Derneği tarafından ödenecektir." denildi.
Geçen sezonun devre arasında Bursaspor ile yollarını ayırdıktan sonra sarı-kırmızılı takımla sözleşme imzalayan Emre, Galatasaray formasıyla 13 lig, 4 de Türkiye Kupası maçında forma giydi.
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