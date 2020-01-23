23 Ocak 2020, Perşembe
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Galatasaray Emre Taşdemir'i Kayserispor'a kiraladı!

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Giriş Tarihi: 23.01.2020
GALATASARAY AYRILIĞI RESMEN AÇIKLADI!

Son dakika haberine göre; , savunmada görev yapan futbolcusu 'i sezon sonuna kadar Hes Kablo 'a kiraladı. Sarı kırmızılılar yıldız oyuncunun sözleşmesini geçtiğimiz günlerde uzatmıştı.

Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den 'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yer alan açıklamada, 'in geçici transferi konusunda Kulübü ile anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Kayserispor Kulübü Derneği, şirketimize net 600 bin lira geçici bedeli ödeyecektir. Ayrıca kiralama süresi boyunca oyuncunun tüm ücretleri Kayserispor Kulübü Derneği tarafından ödenecektir." denildi.

Geçen sezonun devre arasında ile yollarını ayırdıktan sonra sarı-kırmızılı takımla sözleşme imzalayan Emre, Galatasaray formasıyla 13 lig, 4 de maçında forma giydi.

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