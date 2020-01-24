Adnan Polat: Arda için karara saygı duyulmalı
Giriş Tarihi: 24.01.2020
Galatasaray eski başkanlarından Adnan Polat, Arda Turan hakkında açıklamalar yaptı. Polat, "Arda konusunda karar mercii başkan ve yönetim kuruludur. Onların alacağı karara herkesin saygı göstermesi gerekir" ifadesini kullandı.G.Saray eski başkanlarından Adnan Polat, Arda Turan hakkında açıklamalar yaptı. Polat, "Arda konusunda karar mercii başkan ve yönetim kuruludur. Onların alacağı karara herkesin saygı göstermesi gerekir" ifadesini kullandı.
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