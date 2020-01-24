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Adnan Polat: Arda için karara saygı duyulmalı

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Giriş Tarihi: 24.01.2020
ARDA İÇİN KARARA SAYGI DUYULMALI

eski başkanlarından , hakkında açıklamalar yaptı. Polat, "Arda konusunda karar mercii başkan ve yönetim kuruludur. Onların alacağı karara herkesin saygı göstermesi gerekir" ifadesini kullandı.

G.Saray eski başkanlarından Adnan Polat, Arda Turan hakkında açıklamalar yaptı. Polat, "Arda konusunda karar mercii başkan ve yönetim kuruludur. Onların alacağı karara herkesin saygı göstermesi gerekir" ifadesini kullandı.

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