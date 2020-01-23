PFDK Vedat Muric kararını açıkladı! Muric'e ceza verildi mi?
Son dakika haberine göre; TFF Hukuk Müşavirliği tarafından "bilinçli sarı kart görme" gerekçesiyle PFDK'ye sevk edilen Fenerbahçeli futbolcu Vedat Muric'e ceza verilmedi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği tarafından "bilinçli sarı kart görme" gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilen Fenerbahçeli futbolcu Vedat Muric'e ceza verilmedi.
TFF'den yapılan açıklamada, PFDK'nin, Süper Lig'de Gaziantep FK ile oynanan maçta "bilinçli kart görme" sebebiyle kurula sevk edilen Vedat Muric hakkında isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından oy çokluğuyla ceza tayinine yer olmadığına karar verdiği belirtildi.
Kurulun, Demir Grup Sivassporlu futbolcu Uğur Çiftçi ile Hes Kablo Kayserisporlu oyuncu Zoran Kvrzic'e ikişer maç men, Antalyaspor antrenörü Tahsin Tam'a da bir maç men ve 13 bin lira para cezası verdiği aktarıldı.
PFDK'nin Fenerbahçe, Yukatel Denizlispor ve İttifak Holding Konyaspor'a 24'er bin, Demir Grup Sivasspor'a da 12 bin lira para cezası uyguladığı kaydedildi.
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