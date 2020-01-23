Lemina'dan Takvim Gazetesi muhabirine saldırı!
Giriş Tarihi: 23.01.2020
Galatasaraylı Lemina ile arkadaşları muhabirimize saldırdı. Fotoğraf makinesini aldı, kırdı. İçindeki disketi de çaldıİ 36 saat sonra parçalarını Arnavutköy Karakolu'na bıraktı. TCK'nın 148-150'nci maddesi uygulanmadı. Dosya "tamamlanmadığı" gerekçesiyle savcıya ulaşmadı.Galatasaraylı Lemina ile arkadaşları muhabirimize saldırdı. Fotoğraf makinesini aldı, kırdı. İçindeki disketi de çaldı! 36 saat sonra parçalarını Arnavutköy Karakolu'na bıraktı. TCK'nın 148-150'nci maddesi uygulanmadı! Dosya "tamamlanmadığı" gerekçesiyle savcıya ulaşmadı.
İŞTE O YASA: TCK 148-150: Gece işlenen gasp suçuna 10-15 yıl hapis cezası verilir.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, gasp olayını kapatmaya çalışıyor.
Fatih Terim, konu kendi futbolcusu Lemina olunca, gasp olayına sus-pus oldu.
Gasp olayı, dünyanın her yerinde, hatta Gabon'da bile büyük suç.
GASPÇI LEMİNA HALA SERBEST
Sabaha karşı 5 kadınla birlikte yakalanınca muhabirimizin fotoğraf makinesini çalan Galatasaraylı Lemina, hala serbest. 21.5 lira gasp eden 25 yıl, cep telefonu zorla alan 5.5 yıl hapis cezası aldı.
Pazar günkü maçtan sonra gece kulübüne giden ve 5 kadınla sabaha kadar eğlenen Galatasaraylı Lemina, çıkışta muhabirimiz Doğan Savaş'a saldırmıştı. Muhabirimizin fotoğraf makinesini parçalayan ve sonra gasp eden saldırgan Lemina için hala yakalama kararı çıkartılmadı. Oysa gasp suçu ve mahkeme tarafından verilen cezalar belli. İşte hala dosyayı savcılığa göndermeyen Arnavutköy Polis Karakolu ve gaspçı futbolcusuna sahip çıkan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sürekli etikte dem vuran teknik direktör Fatih Terim'e birkaç gasp olayı ve cezalarını hatırlatalım:
İstanbul Eyüp'te iki kişinin 21,5 TL'sini gasp ettikleri ve bu kişilerin arkadaşlarından da zorla para istedikleri iddiasıyla yargılanan iki sanık Ekrem Sarıçiçek ile İsa Doğru'ya ayrı ayrı 5'er yıl olmak üzere toplam 25'er yıl hapis cezası verildi.
Adana'da parkta Ayhan Büyükhan'dan 20 lira gasp eden Murat Termiz 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Murat temiz sadece 20 lira aldığını ve bu cezanın yüksek olduğunu söyledi. Ancak mahkeme paranın yüksek olmasının değil, gasp suçunun olması nedeniyle bu cezanın verildiğini açıkladı.
Kayseri'de 15 yaşındaki F.T.'nin yolunu keserek, cep telefonunu gasp ettiği iddiasıyla tutuklu yargılanan 16 yaşındaki M.A.'ya 5 yıl 5 ay hapis cezası verildi.
Adana'da sevgilisinin ablasının 22 bin lirasını ve altınlarını gasp edip bebeğin başına silah dayamaktan 11 yıl hapis cezası alan hükümlü polis tarafından yakalandı. Suçlu T.A., 11 yılboyunca hapiste kalacak.
Antalya'da bıçak zoruyla bir otomobil ve motosikleti gasp eden Adem Aytaç Tükel 20 yıl hapis cezası verildi. Adem Aytaç Tükel, pişman olduğunu söylese de indirim yapılmadı.
HIRSIZLAR
Galatasaray yönetimi, hırsızlığa göz yumuyor. Muhabirimiz Doğan Savaş'ın fotoğraf makinesini gasp ettikten bir gün sonra karakola teslim ettiren Galatasaray yönetimi, olayı kapatmayı planlıyor. Ancak öyle yağma yok. Hırsız ve zorba futbolcuları Lemina'nın çaldığı ve hala teslim etmediği hafıza kartı nerede? Kartı teslim etmedikleri sürece hırsızlıklarını da kabul ettiklerinin kanıtıdır. Hırsızlık da gasp gibi suçtur ve ceza gerektirir.
Lemina'nın suç ortakları, Galatasaray Kulübü tarafından ülke dışına mı çıkartıldı?
Arnavutköy Polis Karakolu, neden dosyayı savcılığa göndermiyor. Görüntüler neden gizleniyor?
Muhabirimiz Doğan Savaş, Galatasaraylı futbolcuların zorbalığına karşı sessiz kalmadığı için sosyal medyadan büyük destek gördü.
Twitter;
NE DEDİLER?
SADECE bir yürekli savcı aranıyor bu zorbalara.
LEMİNA, Fransa'da da zorbaydı.
TERİM, hırsız futbolcusuna neden sahip çıkıyor.
MUSTAFA Cengiz, neden bu skandala gözlerini kapadı.
BİR ahlaksız futbolcuyu savunmak evet ahlaksızlıktır.
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