Süper Lig'de 19. hafta oynanacak karşılaşmaların hakemleri belli oldu
Giriş Tarihi: 22.01.2020 Güncelleme Tarihi: 22.01.2020
Süper Lig'de 19. hafta oynanacak karşılaşmaların hakemleri belli oldu. Fenerbahçe - Medipol Başakşehir mücadelesini hakem Fırat Aydınus yönetecek.
Süper Lig'de 19. hafta oynanacak karşılaşmaların hakemleri belli oldu. Fenerbahçe - Medipol Başakşehir mücadelesini hakem Fırat Aydınus yönetecek.
Süper Lig'de 19. hafta karşılaşmalarının hakemleri şu şekilde:
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