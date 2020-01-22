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Abdullah Avcı'dan flaş karar! İşte Beşiktaş-Erzurumspor maçı ilk 11'leri

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Giriş Tarihi: 22.01.2020 Güncelleme Tarihi: 22.01.2020
İŞTE BEŞİKTAŞ-ERZURUMSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

son 16 turu rövanş maçında sahasında Erzurumspor'u konuk edecek 'ta tek hedef tur biletini kapmak. Avcı, ilk maçı şok bir skorla 3-2 kaybeden takımının ilk 11'ine son şeklini verdi.

Ligde son olarak lider 'a yenilerek zirve ile puan farkı 10'a yükselen ve şampiyonluk umutları gittikçe azalan , bugün 'nda teselli arayacak. Siyah-beyazlı takım, son 16 turu ikinci maçında 1. Lig ekibi Erzurumspor'u ağırlayacak. Vodafone Park'ta 20.30'da başlayacak mücadeleyi Serkan Tokat yönetecek. Karşılaşma A Spor'dan ekranlara gelecek. 'da oynanan ilk maçı 3-2 kaybeden , iç sahada alacağı her türlü galibiyetle tur atlayacak. Yenilgi veya beraberlikte kupaya veda edecek.

BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL 11'İ: Karius, Gökhan, Vida, Roco, Rebecho, Oğuzhan, Atiba, N'koudou, Ljajic, Caner, Burak.

BB ERZURUMSPOR'UN MUHTEMEL 11'İ: Sehic, Murat, Aykut, Hasan, Mücahit, İbrahim, Scuk, Emrah, Obertan, Sissoko, Pote.

KALESİNİ KAPATAMIYOR
Oynadığı son 7 resmi karşılaşmada 1 galibiyet, 6 yenilgi alan Beşiktaş, Erzurumspor karşısında yeniden çıkışa geçmeye çalışacak. Siyah-beyazlı takımın bir başka isteği ise tur atlayıp taraftarının bir nebze de olsa gönlünü almak. Oynadığı son 8 maçta da kalesini gole kapatamayan Beşiktaş, , Wolverhampton Wanderers, , Erzincanspor, , , Erzurumspor ve karşılaşmalarında toplam 19 gol yedi.

AVCI: LİG İÇİN ÖNEMLİ
, Sivas sınavı sonrası kendilerini toparlaması için takıma 1 gün izin vermişti. Takımın moral kazanması ve alınacak sonucun lige de yansımasını isteyen Teknik Direktör Abdullah Avcı, maçın başından itibaren rakibe baskı uygulamak istiyor. Hafta sonunda zorlu ve ardından da Rizespor deplasmanına gidecek olan siyah-beyazlılar, 2 deplasmanı kayıpsız atlatmayı hedefliyor. Avcı, özellikle kupada bir üst tura yükselmenin moral anlamında takımı pozitif yönde etkileyeceğini düşünüyor.

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