Abdullah Avcı'dan flaş karar! İşte Beşiktaş-Erzurumspor maçı ilk 11'leri
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında sahasında Erzurumspor'u konuk edecek Beşiktaş'ta tek hedef tur biletini kapmak. Avcı, ilk maçı şok bir skorla 3-2 kaybeden takımının ilk 11'ine son şeklini verdi.
Ligde son olarak lider Sivas'a yenilerek zirve ile puan farkı 10'a yükselen ve şampiyonluk umutları gittikçe azalan Beşiktaş, bugün Ziraat Türkiye Kupası'nda teselli arayacak. Siyah-beyazlı takım, son 16 turu ikinci maçında TFF 1. Lig ekibi Erzurumspor'u ağırlayacak. Vodafone Park'ta 20.30'da başlayacak mücadeleyi Serkan Tokat yönetecek. Karşılaşma A Spor'dan ekranlara gelecek. Erzurum'da oynanan ilk maçı 3-2 kaybeden Kartal, iç sahada alacağı her türlü galibiyetle tur atlayacak. Yenilgi veya beraberlikte kupaya veda edecek.
BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL 11'İ: Karius, Gökhan, Vida, Roco, Rebecho, Oğuzhan, Atiba, N'koudou, Ljajic, Caner, Burak.
BB ERZURUMSPOR'UN MUHTEMEL 11'İ: Sehic, Murat, Aykut, Hasan, Mücahit, İbrahim, Scuk, Emrah, Obertan, Sissoko, Pote.
KALESİNİ KAPATAMIYOR
Oynadığı son 7 resmi karşılaşmada 1 galibiyet, 6 yenilgi alan Beşiktaş, Erzurumspor karşısında yeniden çıkışa geçmeye çalışacak. Siyah-beyazlı takımın bir başka isteği ise tur atlayıp taraftarının bir nebze de olsa gönlünü almak. Oynadığı son 8 maçta da kalesini gole kapatamayan Beşiktaş, Kasımpaşa, Wolverhampton Wanderers, Yeni Malatyaspor, Erzincanspor, Fenerbahçe, Gençlerbirliği, Erzurumspor ve Sivasspor karşılaşmalarında toplam 19 gol yedi.
AVCI: LİG İÇİN ÖNEMLİ
Teknik direktör Abdullah Avcı, Sivas sınavı sonrası kendilerini toparlaması için takıma 1 gün izin vermişti. Takımın moral kazanması ve alınacak sonucun lige de yansımasını isteyen Teknik Direktör Abdullah Avcı, maçın başından itibaren rakibe baskı uygulamak istiyor. Hafta sonunda zorlu Göztepe ve ardından da Rizespor deplasmanına gidecek olan siyah-beyazlılar, 2 deplasmanı kayıpsız atlatmayı hedefliyor. Avcı, özellikle kupada bir üst tura yükselmenin moral anlamında takımı pozitif yönde etkileyeceğini düşünüyor.
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