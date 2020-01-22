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Anderson Talisca'dan Beşiktaş'ı heyecanlandıran paylaşım

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Giriş Tarihi: 22.01.2020
TALİSCA'DAN BEŞİKTAŞ'I HEYECANLANDIRAN PAYLAŞIM

Kariyerini  Süper Lig’i ekiplerinden ’de sürdüren futbolcu  , Instagram üzerinden yapılan ve “ to ” yorumu yazılan bir paylaşımın altına “İnşallah” şeklinde yorum yaptı. Yıldız futbolcunun bu ifadeleri siyah-beyazlı taraftarlar arasında heyecana neden oldu.

takımlarından 'de forma giyen ve adı sık sık transferde Türk kulüpleriyle anılan 'dan eski takımı 'ın taraftarlarını heyecanlandıran bir yorum geldi.

Instagram üzerinde bir kullanıcının " to Beşiktaş (Beşiktaş'a gel)" şeklinde yorum yaptığı bir videonun altına "İnşallah" yazan futbolcu, siyah-beyazlı taraftarların "Beşiktaş'a mı gelecek?" sorusunu sormasına neden oldu.

2016 ile 2018 yılları arasında 'nın Beşiktaş'a kiraladığı Talisca, siyah-beyazlılarla sözleşmesinin bitmesinin ardından Çin'e olmuştu. Burada dikkat çeken bir performansa imza atan Brezilyalı orta saha oyuncusu, çıktığı 45 maçta 32 gol atarken 11 de asist yapma başarısı gösterdi.

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