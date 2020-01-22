Galatasaray Emre Taşdemir'in sözleşmesini uzattı

Galatasaray, Emre Taşdemir'in sözleşmesinin uzatıldığını KAP'a bildirdi. KAP'a bildirilen açıklamada "Profesyonel Futbolcumuz Emre Taşdemir'in sözleşmesi 2020-2021 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır. Buna göre, futbolcuya 2020-2021 sezonu için net 2.200.000 TL sabit transfer ücreti ödenecektir." ifadelerine yer verildi.

Galatasaray, Emre Taşdemir'in sözleşmesinin uzatıldığını KAP'a bildirdi.

Galatasaray'ın KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde;

Profesyonel Futbolcumuz Emre Taşdemir'in sözleşmesi 2020-2021 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır.

Buna göre, futbolcuya 2020-2021 sezonu için net 2.200.000 TL sabit transfer ücreti ödenecektir.