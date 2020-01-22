22 Ocak 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Galatasaray Emre Taşdemir'in sözleşmesini uzattı

SPOR
Giriş Tarihi: 22.01.2020 Güncelleme Tarihi: 22.01.2020
GALATASARAY RESMEN AÇIKLADI!

, Taşdemir'in sözleşmesinin uzatıldığını 'a bildirdi. KAP'a bildirilen açıklamada " Emre Taşdemir'in sözleşmesi 2020-2021 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır. Buna göre, futbolcuya 2020-2021 sezonu için net 2.200.000 TL sabit ücreti ödenecektir." ifadelerine yer verildi.

, Taşdemir'in sözleşmesinin uzatıldığını 'a bildirdi.

Galatasaray'ın KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde;

Emre Taşdemir'in sözleşmesi 2020-2021 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır.

Buna göre, futbolcuya 2020-2021 sezonu için net 2.200.000 TL sabit ücreti ödenecektir.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN