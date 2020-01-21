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Vedat Muriç "Bilinçli sarı kart görmesi" nedeniyle PFDK'ya sevk edildi

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Giriş Tarihi: 21.01.2020 Güncelleme Tarihi: 21.01.2020
VEDAT MURİÇ PFDK'YA SEVK EDİLDİ!

'nin ligin 18. haftasında oynadığı FK maçında golcü oyuncu 'in kart görmesiyle ilgili tartışmalar devam ederken son dakika bir gelişme yaşandı.

'in 18. haftasında oynanan Gazintep FK - maçının 80. dakikasında gören , 90+5'te ikinci sarı karttan görmüştü.

Gördüğü kırmızı kart sebebiyle cezasını bugün ile oynanacak olan maçı ile çekecek olan Muriç, Süper Lig'de oynanacak maçında görev almaya hak kazanmıştı.

Ancak Hukuk Müşavirliği tarafından bugün yapılan açıklamada Kosovalı yıldızın, FK maçında bilinçli sarı kart gördüğü gerekçesiyle tedbirli olarak 'na () sevk edildiği bildirildi. Bu da PFDK tarafından Medipol Başakşehir maçına kadar ceza tayinine yer olmadığı yönünde bir kararın çıkmaması halinde Muriç'in bu maçta görev alamayacağı anlamına geliyor.

TFF'den yapılan açıklamanın ilgili kısmı şu şekilde:

"FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu VEDAT MURIÇ'in aynı müsabakadaki "bilinçli sarı kart görmesi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 37. maddesi uyarınca 19.01.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

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