21 Ocak 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Ankaragücü Mustafa Kaplan ile yollarını ayırdı

SPOR
Giriş Tarihi: 21.01.2020 Güncelleme Tarihi: 21.01.2020
SÜPER LİG'DE FLAŞ AYRILIK!

ekiplerinden MKE Ankaragücü, teknik direktör ile yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan açıklamada, taraflar arasında yapılan görüşmeler neticesinde karşılıklı anlaşmaya varılarak Kaplan'ın sözleşmesinin feshedildiği bildirildi.

ekiplerinden MKE Ankaragücü, teknik direktör ile yollarının ayrıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, taraflar arasında yapılan görüşmeler neticesinde karşılıklı anlaşmaya varılarak Kaplan'ın sözleşmesinin feshedildiği bildirildi.

Açıklamada, kulübe verdiği emekler nedeniyle teknik direktör Mustafa Kaplan ve ekibine teşekkür edilerek, sportif hayatında başarı dilendi.

Geçen sezon devre arasında Ankaragücü'nün başına geçen Mustafa Kaplan, sarı-lacivertli takımın kümede kalmasına katkı sağlamıştı.

Kaplan, bu sezon ise ilk 9 haftada diğer başkent temsilcisi Gençlerbirliği'ni çalıştırmıştı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN