Ankaragücü Mustafa Kaplan ile yollarını ayırdı
Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, teknik direktör Mustafa Kaplan ile yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan açıklamada, taraflar arasında yapılan görüşmeler neticesinde karşılıklı anlaşmaya varılarak Kaplan'ın sözleşmesinin feshedildiği bildirildi.
Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, teknik direktör Mustafa Kaplan ile yollarının ayrıldığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, taraflar arasında yapılan görüşmeler neticesinde karşılıklı anlaşmaya varılarak Kaplan'ın sözleşmesinin feshedildiği bildirildi.
Açıklamada, kulübe verdiği emekler nedeniyle teknik direktör Mustafa Kaplan ve ekibine teşekkür edilerek, sportif hayatında başarı dilendi.
Geçen sezon devre arasında Ankaragücü'nün başına geçen Mustafa Kaplan, sarı-lacivertli takımın kümede kalmasına katkı sağlamıştı.
Kaplan, bu sezon ise ilk 9 haftada diğer başkent temsilcisi Gençlerbirliği'ni çalıştırmıştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- İşte Beşiktaş'ın yeni golcüsü! Avcı'nın kurtarıcısı olacak
- Trabzonspor'da yeni dönem resmen başladı
- Vedat Muriç PFDK'ya sevk edildi!
- PFDK üç Süper Lig kulübüne para cezası verdi
- İşte Fatih Terim'in istediği stoper! Transfer an meselesi
- Canlı yayında açıkladı: Arda Turan Galatasaray'a gelecek
- Trabzonspor Bilal Başacıkoğlu'nu kadrosuna kattı
- Toroğlu:Terim tribünlere oynuyor! Başka şansı yok
- Ersun Yanal'dan önemli değişiklik! İşte Fenerbahçe-Kayserispor maçı ilk 11'i
- Yıldız isim "Galatasaray" yazısını sildi! Yollar ayrılıyor
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Müslüm Gürses’in çocukluğunu oynayan Şahin Kendirci kimdir? Şahin Kendirci kaç yaşında, nereli?
- 21 Ocak EDHO bu akşam var mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz neden yok, bitti mi?
- Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri öğren | Mülakata nerede gireceğim? İşte 2020 mülakat yerleri!
- Buzağı desteği ne zaman yatacak? 2018 2. dönem buzağı destekleri için tarih verildi!
- 2020 AGİ ne kadar? Bekar, evli, çocuklu çalışanlar için 2020 AGİ tablosu! AGİ çocuk parası kaç yaşına kadar ödenir?
- 1861'de kurulan İtalya Krallığı'nın ilk başkenti neresidir?
- Zeval kelimesi, eskiden günün hangi vaktini belirtmek için kullanılırdı?
- Domuz eti çıkan markalar listesi! Gurme sahibi kim? Bifet ile Gurme aynı marka mı?
- 1861'de kurulan İtalya Krallığı'nın ilk başkenti neresidir?
- Hangi adda bir hayvan yoktur? - Milyoner sorusu
- 26. dönem POMEM sonuçları açıklandı mı? 7 bin polis alımı POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Sözleşmeli öğretmenlik sonuçları açıklandı mı? Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri belli oldu mu?