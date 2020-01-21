PFDK üç Süper Lig kulübüne para cezası verdi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig'den üç kulübe para cezası verdi. PFDK'ye sevkedilen Beşiktaş'a taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24 bin lira, Demir Grup Sivasspor'a aynı gerekçeyle 12 bin lira ceza verildi. Siyah-beyazlılar ayrıca taraftarlarının çirkin ve kötü tezahüratı nedeniyle ihtar cezası aldı.
TFF'den yapılan açıklamaya göre, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçlarındaki ihlallerden dolayı PFDK'ye sevkedilen Beşiktaş'a taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24 bin lira, Demir Grup Sivasspor'a aynı gerekçeyle 12 bin lira ceza verildi. Siyah-beyazlılar ayrıca taraftarlarının çirkin ve kötü tezahüratı nedeniyle ihtar cezası aldı.
Açıklamada, Galatasaray'a ise taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 2 bin 500 lira ceza verildiği kaydedilirken, Fenerbahçe talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası aldı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un ise taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 12 bin lira ceza aldığı açıklandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- İşte Fatih Terim'in istediği stoper! Transfer an meselesi
- İşte Beşiktaş'ın yeni golcüsü! Avcı'nın kurtarıcısı olacak
- Beşiktaş'ta 2.8 milyon euro'luk kriz!
- Canlı yayında açıkladı: Arda Turan Galatasaray'a gelecek
- Yıldız isim "Galatasaray" yazısını sildi! Yollar ayrılıyor
- Ersun Yanal'dan önemli değişiklik! İşte Fenerbahçe-Kayserispor maçı ilk 11'i
- Toroğlu:Terim tribünlere oynuyor! Başka şansı yok
- Trabzonspor Bilal Başacıkoğlu'nu kadrosuna kattı
- Roma'dan flaş Cengiz Ünder kararı!
- Trabzonspor'da yeni dönem resmen başladı
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri öğren | Mülakata nerede gireceğim? İşte 2020 mülakat yerleri!
- Buzağı desteği ne zaman yatacak? 2018 2. dönem buzağı destekleri için tarih verildi!
- 2020 AGİ ne kadar? Bekar, evli, çocuklu çalışanlar için 2020 AGİ tablosu! AGİ çocuk parası kaç yaşına kadar ödenir?
- 1861'de kurulan İtalya Krallığı'nın ilk başkenti neresidir?
- Zeval kelimesi, eskiden günün hangi vaktini belirtmek için kullanılırdı?
- Domuz eti çıkan markalar listesi! Gurme sahibi kim? Bifet ile Gurme aynı marka mı?
- 1861'de kurulan İtalya Krallığı'nın ilk başkenti neresidir?
- Hangi adda bir hayvan yoktur? - Milyoner sorusu
- 26. dönem POMEM sonuçları açıklandı mı? 7 bin polis alımı POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Sözleşmeli öğretmenlik sonuçları açıklandı mı? Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri belli oldu mu?
- Kaçış sendromu hastalığı ne demek? Mehmet Ali Erbil hastalığı nedir?
- 100 bin konut için geri sayım… İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ çekilişi ne zaman? Kura çekiliş tarihi açıklandı mı?