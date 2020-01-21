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Trabzonspor'da yeni dönem resmen başladı

SPOR
Giriş Tarihi: 21.01.2020 Güncelleme Tarihi: 21.01.2020
TRABZONSPOR'DA YENİ DÖNEM RESMEN BAŞLADI

Son dakika haberi... ile 1.5 yıllık anlaşma sağladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre " konusunda, ile 1,5 yıllık anlaşma yapılmıştır"

Son dakika haberi... ile 1.5 yıllık anlaşma sağladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre " konusunda, ile 1,5 yıllık anlaşma yapılmıştır"

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