Trabzonspor'da yeni dönem resmen başladı
Giriş Tarihi: 21.01.2020 Güncelleme Tarihi: 21.01.2020
Son dakika haberi...Trabzonspor Hüseyin Cimşir ile 1.5 yıllık anlaşma sağladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre "Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda, Sayın Hüseyin Çimşir ile 1,5 yıllık anlaşma yapılmıştır"Son dakika haberi...Trabzonspor Hüseyin Cimşir ile 1.5 yıllık anlaşma sağladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre "Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda, Sayın Hüseyin Çimşir ile 1,5 yıllık anlaşma yapılmıştır"
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