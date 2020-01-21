Tahkim Kurulu'ndan Fenerbahçe'nin 'limit artırımı başvurusu' hakkında flaş karar
Son dakika haberine göre; TFF Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin limit artırımı başvurusunu Sicil Kurulu'na geri gönderdi.
Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin limit artırımı başvuruna ilişkin kararı açıkladı.
Federasyonun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, söz konusu başvurunun Sicil Kurulu'na geri gönderildiği belirtildi.
İŞTE O AÇIKLAMA
"Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin Kulüp Lisans Kurulu'nun 17.01.2020 tarihli kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen, 21.01.2020 Salı günü saat 17:00'de Fenerbahçe A.Ş. Kulübü Başkanı Ali Yıldırım KOÇ, Başkan Vekili Semih ÖZSOY Kulüp vekilleri Av. Alper PİRŞEN, Av. Özge TOKARLI GÜNDÜZ ve Kulüp görevlisi (CFO) Serdar YILDIZ'ın hazır olduğu görüldü, sözlü beyanları alındı. Tüm dosya kapsamında yapılan müzakere neticesinde; alınan ara kararların gereği yerine getirildikten sonra dosyanın karara bağlanmasına, oybirliği ile Karar verilmiştir."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- Trabzonspor'da yeni dönem resmen başladı
- Ersun Yanal'dan önemli değişiklik! İşte Fenerbahçe-Kayserispor maçı ilk 11'i
- Canlı yayında açıkladı: Arda Turan Galatasaray'a gelecek
- Vedat Muriç PFDK'ya sevk edildi!
- Süper Lig'de flaş ayrılık!
- İşte Fatih Terim'in istediği stoper! Transfer an meselesi
- İşte Beşiktaş'ın yeni golcüsü! Avcı'nın kurtarıcısı olacak
- Yıldız isim "Galatasaray" yazısını sildi! Yollar ayrılıyor
- Trabzonspor Bilal Başacıkoğlu'nu kadrosuna kattı
- PFDK üç Süper Lig kulübüne para cezası verdi
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Muhterem Nur kimdir, kaç yaşında? Müslüm Gürses ve Muhterem Nur yaş farkı kaç?
- Müslüm Gürses’in çocukluğunu oynayan Şahin Kendirci kimdir? Şahin Kendirci kaç yaşında, nereli?
- 21 Ocak EDHO bu akşam var mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz neden yok, bitti mi?
- Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri öğren | Mülakata nerede gireceğim? İşte 2020 mülakat yerleri!
- Buzağı desteği ne zaman yatacak? 2018 2. dönem buzağı destekleri için tarih verildi!
- 2020 AGİ ne kadar? Bekar, evli, çocuklu çalışanlar için 2020 AGİ tablosu! AGİ çocuk parası kaç yaşına kadar ödenir?
- 1861'de kurulan İtalya Krallığı'nın ilk başkenti neresidir?
- Zeval kelimesi, eskiden günün hangi vaktini belirtmek için kullanılırdı?
- Domuz eti çıkan markalar listesi! Gurme sahibi kim? Bifet ile Gurme aynı marka mı?
- 1861'de kurulan İtalya Krallığı'nın ilk başkenti neresidir?
- Hangi adda bir hayvan yoktur? - Milyoner sorusu
- 26. dönem POMEM sonuçları açıklandı mı? 7 bin polis alımı POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?