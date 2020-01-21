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Tahkim Kurulu'ndan Fenerbahçe'nin 'limit artırımı başvurusu' hakkında flaş karar

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Giriş Tarihi: 21.01.2020 Güncelleme Tarihi: 21.01.2020
TAHKİM'DEN FLAŞ FENERBAHÇE KARARI!

Son dakika haberine göre; , 'nin limit artırımı başvurusunu 'na geri gönderdi.

Türkiye Futbol Federasyonu , 'nin limit artırımı başvuruna ilişkin kararı açıkladı.

Federasyonun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, söz konusu başvurunun 'na geri gönderildiği belirtildi.

İŞTE O AÇIKLAMA

"Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin Kulüp Lisans Kurulu'nun 17.01.2020 tarihli kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen, 21.01.2020 Salı günü saat 17:00'de Fenerbahçe A.Ş. Kulübü Başkanı Ali Yıldırım KOÇ, Başkan Vekili Semih ÖZSOY Kulüp vekilleri Av. Alper PİRŞEN, Av. Özge TOKARLI GÜNDÜZ ve Kulüp görevlisi (CFO) Serdar YILDIZ'ın hazır olduğu görüldü, sözlü beyanları alındı. Tüm dosya kapsamında yapılan müzakere neticesinde; alınan ara kararların gereği yerine getirildikten sonra dosyanın karara bağlanmasına, oybirliği ile Karar verilmiştir."

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