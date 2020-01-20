Victor Moses Fenerbahçe'den ayrılıyor! İşte yeni takımı

Victor Moses, Fenerbahçe ile yollarını ayırıyor. Kiralık olarak forma giydiği sarı lacivertli takımdan ayrılma kararı alan yıldız oyuncu, İtalyan devi Inter'e transfer olmak üzere.

Transferde hareketli saatler. Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Victor Moses'le ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. İtalyan basını oyuncunun yeni adresini açıkladı. İşte detaylar...

Fenerbahçe'nin İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Chelsea'den kiraladığı orta saha oyuncusu Victor Moses, İtalya Serie A Ligi takımlarından Inter'e transfer oluyor.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; 24 yaşındaki Nijeryalı oyuncu bu hafta içi İtalya'ya gidecek ve sağlık kontrolünden geçecek.

Moses'in sezon sonuna kadar Inter'e kiralanacağı ifad eedilirken Chelsea hocası Lampard da gelişmeyi doğruladı ve "Moses kiralıktan geri dönüyor ama başka bir yere transfer olmak için. Şu an görüşmeler devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Bu sezon ilk yarının son bölümünde sakatlık problemleri yaşayan Moses'la ilgili sarı lacivertli cepheden bir açıklama ise yok.