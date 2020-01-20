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Victor Moses Fenerbahçe'den ayrılıyor! İşte yeni takımı

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Giriş Tarihi: 20.01.2020 Güncelleme Tarihi: 20.01.2020
VİCTOR MOSES FENERBAHÇE'DEN AYRILIYOR! İŞTE YENİ TAKIMI

, ile yollarını ayırıyor. Kiralık olarak forma giydiği sarı lacivertli takımdan ayrılma kararı alan yıldız oyuncu, İtalyan devi Inter'e olmak üzere.

Transferde hareketli saatler. 'de kiralık olarak forma giyen 'le ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. İtalyan basını oyuncunun yeni adresini açıkladı. İşte detaylar...

Fenerbahçe'nin ekiplerinden 'den kiraladığı orta saha oyuncusu Victor Moses, Serie A Ligi takımlarından Inter'e oluyor.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; 24 yaşındaki Nijeryalı oyuncu bu hafta içi İtalya'ya gidecek ve sağlık kontrolünden geçecek.

Moses'in sezon sonuna kadar Inter'e kiralanacağı ifad eedilirken Chelsea hocası Lampard da gelişmeyi doğruladı ve "Moses kiralıktan geri dönüyor ama başka bir yere transfer olmak için. Şu an görüşmeler devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Bu sezon ilk yarının son bölümünde sakatlık problemleri yaşayan Moses'la ilgili sarı lacivertli cepheden bir açıklama ise yok.

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