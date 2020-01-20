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Kasımpaşa'dan 4 transfer birden

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Giriş Tarihi: 20.01.2020 Güncelleme Tarihi: 20.01.2020
SÜPER LİG EKİBİNDEN 4 TRANSFER BİRDEN

ekiplerinden , 4 oyuncuyla birden anlaştı. Lacivert-beyazlılar; , , ve Anıl Koç'u kadrosuna kattı. İstanbul ekibi, Gerard Gohou, Usame Haddadi, Mickael Tirpan ve Anıl Koç'u kadrosuna kattı.

ekiplerinden , 4 oyuncuyla birden anlaştı. Lacivert-beyazlılar; , , ve Anıl Koç'u kadrosuna kattı. İstanbul ekibi, Gerard Gohou, Usame Haddadi, Mickael Tirpan ve Anıl Koç'u kadrosuna kattı.

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