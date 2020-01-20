20 Ocak 2020, Pazartesi
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Medipol Başakşehir, Tunay Torun'un sözleşmesin feshetti

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Giriş Tarihi: 20.01.2020
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'DE FLAŞ AYRILIK!

Son dakika haberi..., 'un sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti.

Son dakika haberi..., 'un sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti.

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