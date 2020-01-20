Kasımpaşa Teknik Direktörü Tayfur Havutcu istifa etti
Süper Lig'de ikinci yarının ilk maçında Trabzonspor'a konuk olan Kasımpaşa, 6-0 mağlup oldu. İstanbul ekibi Kasımpaşa'nın teknik direktörü Tayfur Havutçu, yaptığı açıklamayla görevinden ayrıldığını açıkladı.
Kasımpaşa Teknik Direktörü Tayfur Havutcu, görevinden istifa etti.
Havutcu, lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinde ve sosyal medya hesaplarında yer alan açıklamasında, "Görev aldığım süre içerisinde mensubu olmaktan büyük onur duyduğum Kasımpaşa Spor Kulübündeki görevimden istifa etmiş bulunmaktayım. Çalışma sürecim boyunca desteklerini esirgemeyen başta Kasımpaşa taraftarı olmak üzere spor kamuoyuna ve Kasımpaşa yönetimine teşekkür eder, Kasımpaşa'ya gelecek maçlarında başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.
Geçen aralık ayının başında göreve gelen 49 yaşındaki teknik adam, Kasımpaşa'nın başında 5 lig maçına çıktı. Havutcu yönetimindeki lacivert-beyazlılar, 1 galibiyet alırken 4 karşılaşmadan mağlup ayrıldı. Kasımpaşa, Havutcu idaresinde Ziraat Türkiye Kupası'nda birer beraberlik ve mağlubiyet yaşadı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- Hüseyin Çimşir'den maç sonu flaş açıklamalar
- Zeki Uzundurukan'dan Hüseyin Çimşir açıklaması
- 3 kez kullanılan penaltı Türkiye'de gündem oldu
- Aslan evinde kükredi
- All-Star'da Robinho şov
- Beşiktaş Sivasspor maçı canlı anlatım izle! | Video
- All-Star 2020 maçı nefesleri kesti!
- Lider doludizgin! Beşiktaş'a şok
- Terim'de Denizli maçı sonrası Arda Turan açıklaması
- Trabzonspor'da fırtına sert esti
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 100 bin konut için geri sayım… İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ çekilişi ne zaman? Kura çekiliş tarihi açıklandı mı?
- Gönül Yazar kimdir, kaç yaşında? Gönül Yazar 8. kez evlendi mi?
- 2020 MEB takvimi: Okullar ne zaman açılacak? 15 tatil ayın kaçında bitiyor?
- Hercai 29. bölüm fragmanı izle! Reyyan alevler içerisinde.. Reyyan ölecek mi?
- EDHO yeni bölüm ne zaman? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 154. bölüm fragmanı geldi mi?
- BİM aktüel (24 Ocak Cuma) | BİM aktüel ürünler kataloğu çok hesaplı! İşte, haftanın BİM kataloğu
- Beşiktaş 2-1 Demir Grup Sivasspor | MAÇ SONU
- Beşiktaş Sivasspor maçı canlı anlatım izle! | Video
- 672 bekçi alımı heyecanlandırdı… Bekçi alımı ne zaman yapılacak? 2020 bekçi alımı başvuru şartları nelerdir?
- Hangi adda bir yemek vardır? | Milyoner'e damga vuran soru!
- Hangisi, Dünya çevresinde tur atan ve başladığı noktaya geri dönen ilk insanlardan biridir?
- Kutsal Roma-Germen İmparatorluğu için "Ne kutsal ne Romalı, ne de bir imparatorluk" diyen kimdir?