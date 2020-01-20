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Kasımpaşa Teknik Direktörü Tayfur Havutcu istifa etti

SPOR
Giriş Tarihi: 20.01.2020
SÜPER LİG'DE BİR İSTİFA DAHA

Süper Lig'de ikinci yarının ilk maçında Trabzonspor'a konuk olan , 6-0 mağlup oldu. İstanbul ekibi Kasımpaşa'nın teknik direktörü Tayfur Havutçu, yaptığı açıklamayla görevinden ayrıldığını açıkladı.

Teknik Direktörü Tayfur Havutcu, görevinden istifa etti.

Havutcu, lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinde ve sosyal medya hesaplarında yer alan açıklamasında, "Görev aldığım süre içerisinde mensubu olmaktan büyük onur duyduğum Kasımpaşa Spor Kulübündeki görevimden istifa etmiş bulunmaktayım. Çalışma sürecim boyunca desteklerini esirgemeyen başta Kasımpaşa taraftarı olmak üzere spor kamuoyuna ve Kasımpaşa yönetimine teşekkür eder, Kasımpaşa'ya gelecek maçlarında başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.

Geçen aralık ayının başında göreve gelen 49 yaşındaki teknik adam, Kasımpaşa'nın başında 5 lig maçına çıktı. Havutcu yönetimindeki lacivert-beyazlılar, 1 galibiyet alırken 4 karşılaşmadan mağlup ayrıldı. Kasımpaşa, Havutcu idaresinde Ziraat Türkiye Kupası'nda birer beraberlik ve mağlubiyet yaşadı.

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