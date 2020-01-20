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Vodafone Park'ta Abdullah Avcı'ya büyük tepki: Sergen Yalçın...

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Giriş Tarihi: 20.01.2020
VODAFONE PARK'TA AVCI'YA BÜYÜK TEPKİ: SERGEN...

Sezon başından bu yana istikrarlı bir tablo çizemeyen , şampiyonluk yolunda çok önemli Sivas maçını sahasında kaybetti. 2-1'lik yenilginin faturasını Avcı'ya kesen taraftar, lehinde tezahürat yaptı.

'in 18. haftasında ile Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. Zirve yarışını yakından ilgilendiren müsabakayı 2-1 kazanan Yiğidolar önemli bir 3 puanın sahibi oldu ve liderlik koltuğunu sağlamlaştırdı. Mücadelenin son anlarında Beşiktaş tribünlerinde sesleri yükseldi.

Beşiktaş'ın sahasında Sivasspor'a 2-1 yenilmesi siyah-beyazlı taraftarların tepkisini çekti. Süper Lig'de haftanın maçında Sivasspor'u konuk eden siyah-beyazlılar, mücadeleden 2-1 mağlubiyetle ayrılarak 7. sıraya geriledi ve şampiyonluk yolunda büyük bir yara aldı. Mücadelenin son anlarında Beşiktaş taraftarı Sivasspor'un oynadığı futbolu alkışlarken, başta Loris Karius ve olmak üzere takımını protesto etti.

SERGEN YALÇIN SESLERİ!
Beşiktaş taraftarı alınan 2-1'lik mağlubiyet sonrası büyük üzüntü yaşadı ve 'daki görevine son verilen Sergen Yalçın'ı göreve davet etti. Siyah-beyazlı taraftarlar teknik direktör Abdullah Avcı'nın kadro seçimi ve oyuncu değişikliklerinden memnun kalmazken, hocalarını istifaya çağırdı..

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