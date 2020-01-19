Hüseyin Çimşir'den 6-0'lık Kasımpaşa galibiyeti sonrası açıklama: Oyuncularımı tebrik ediyorum

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, iyi bir futbol ortaya koyduklarını belirterek, kazandıkları için bütün oyuncuları tebrik ettiğini söyledi.

Süper Lig'in 18. haftasında sahasında Kasımpaşı'yı 6-0 mağlup ederek ikinci devreye moralli başlayan Trabzonspor'da, teknik direktör Hüseyin Çimşir, iyi bir oyun ortaya koyduklarını belirterek, "Özellikle maçın başında gole kadar olan bölüm ortadaydı. Zaman zaman üstünlüğümüz vardı. Topa sahip olmaya çalıştık. Attığımız ilk golden sonraki dönem ve üst üste gollerin gelmesi rakibin direncini ortadan kaldırdı. İkinci yarının başında da rakibin 10 kişi kalması bizim için maçın bittiği yer oldu. Bütün arkadaşları kutluyorum. Taraftara da desteklerden ötürü teşekkür ediyorum" dedi.

Takımın oyun olarak değişimine ilişkin bir soru üzerine de Çimşir şunları söyledi:

"Ben geldiğim dönemde takıma çok fazla bir şeyler değiştireceğimi söylemedim. Küçük detaylar olacaktı. Çünkü ben bu kulübün yapısının içindeydim. Küçük birkaç dokunuş yapmamız gerekiyordu. Biz ilk yarıda da çok fazla gol atan takımlardandık, ikinci yarıda öyle. Sıkıntımız defansla alakalıydı. Çok gol yiyorduk, arkadaşlarla bunu çalıştık. Bunda da başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Son 2 maçta gol yemedik. 8 gol attık, yemeden devam ediyoruz. Bu takım zaten potansiyeli olan, problem çözebilen oyunculardan kurulu takım. Her maç neredeyse gol atıyoruz. Sıkıntımız gol yemek. O tarafı biraz daha toparlayabilirsek önümüz açık diye düşünüyorum."

Çimşir, karşılamada 3 gol kaydeden forvet oyuncusu Alexander Sörloth ile ilgili olarak ise, "Sörloth'un üç gol atması, özellikle gol krallığı yarışında moral bulması, hem de kendine ait özgüveni açısından önemli. İnşallah böyle devam eder" ifadelerini kullandı.