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Trabzonspor ayrılığı resmen açıkladı!

SPOR
Giriş Tarihi: 18.01.2020
TRABZONSPOR AYRILIĞI RESMEN AÇIKLADI!

Son dakika haberi..., Ivanildo Fernandes ile yolların ayrıldığını 'a bildirdi. mavili ekibin sözleşmesini feshettiği Fernandes'in ile anlaştığı ve sezon sonuna kadar bu kulüpte oynayacağı belirtiliyor.

, 'in sözleşmesinin feshedildiğini 'a bildirdi.

Trabzonspor'da ayrılık! mavili ekip, Ivanildo Fernandes ile yolların ayrıldığını KAP'a bildirdi.

Bordo mavili ekibin sözleşmesini feshettiği Fernandes'in ile anlaştığı ve sezon sonuna kadar bu kulüpte oynayacağı belirtiliyor.

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi;

''Şirketimiz ile Ivanildo Jorge Mendes Fernandes arasındaki, 02.08.2019 başlangıç 31.05.2020 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedilmiştir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.''

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