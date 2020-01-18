Trabzonspor ayrılığı resmen açıkladı!
Son dakika haberi...Trabzonspor, Ivanildo Fernandes ile yolların ayrıldığını KAP'a bildirdi. Bordo mavili ekibin sözleşmesini feshettiği Fernandes'in Çaykur Rizespor ile anlaştığı ve sezon sonuna kadar bu kulüpte oynayacağı belirtiliyor.
Trabzonspor, Ivanildo Fernandes'in sözleşmesinin feshedildiğini KAP'a bildirdi.
Trabzonspor'da ayrılık! Bordo mavili ekip, Ivanildo Fernandes ile yolların ayrıldığını KAP'a bildirdi.
Bordo mavili ekibin sözleşmesini feshettiği Fernandes'in Çaykur Rizespor ile anlaştığı ve sezon sonuna kadar bu kulüpte oynayacağı belirtiliyor.
Trabzonspor'dan yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi;
''Şirketimiz ile Ivanildo Jorge Mendes Fernandes arasındaki, 02.08.2019 başlangıç 31.05.2020 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.''
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