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Ryan Babel'den şok eden Galatasaray itirafı: Kalsaydım...

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Giriş Tarihi: 18.01.2020 Güncelleme Tarihi: 18.01.2020
BABEL'DEN ŞOK EDEN GALATASARAY İTİRAFI: KALSAYDIM...

'ın sezon sonuna kadar Ajax'a kiraladığı , transferiyle ilgili basınına açıklamalarda bulundu. Babel "Galatasaray'da kalsaydım, EURO 2020'de oynama şansımı kaybedebilirdim. Bu benim son turnuvam olacak. Riske giremezdim" ifadeleriyle tamamladı.

'dan Ajax'a sezon sonuna kadar kiralanan , sarı-kırmızılı takımdaki performansını değerlendirdi.

"HERKES İÇİN İYİ OLDU"
Transferini değerlendiren Babel, "Bu herkes için iyi oldu. Galatasaray bonservis ödeyebilecek. Ajax için de iyi bir fırsat oldu." dedi.

"RİSKE GİREMEZDİM"
Ryan Babel sözlerini "EURO 2020'de yer almak istiyorum ve bunun için de iyi işleyen bir takımda oynamalıydım. Galatasaray'da bazen Frenkie de Jong'un oynadığı pozisyonda top alıyordum. Benim için zor bir durumdu. Ayrıca Galatasaray'da kalsaydım, EURO 2020'de oynama şansımı kaybedebilirdim. Bu benim son turnuvam olacak. Riske giremezdim" ifadeleriyle tamamladı.

Ajax, Ryan Babel'in kiralamak için Galatasaray'a 1.550.000 euro ödeyecek.

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