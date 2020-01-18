18 Ocak 2020, Cumartesi
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Antalyaspor Sinan Gümüş ile anlaştı

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Giriş Tarihi: 18.01.2020
ESKİ G.SARAYLI YILDIZ SÜPER LİG'E GERİ DÖNDÜ

Son dakika haberi...'in flaş ekiplerinden 'dan önemli hamlesi geldi. ekibi 'ın eski futbolcu ile anlaştı.

ekiplerinden , 'nın ardından 'ü de etti.

ekibi, son olarak Genoa forması giyen Sinan Gümüş ile anlaştı.

Futbol Şube Sorumlusu Aytaç Altay, 26 yaşındaki futbolcunun sağlık kontrolünden geçirileceğini açıkladı.

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