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İletişim Başkanlığı'nın projesine Ankaragücü ve Konyaspor'dan destek

SPOR
Giriş Tarihi: 17.01.2020 Güncelleme Tarihi: 17.01.2020
'SPORDA ŞİDDETSİZ İLETİŞİM' PROJESİNE İLK DESTEK GELDİ

İletişim Başkanlığı'nın başlattığı "" projesine ve 'dan destek geldi. İki takımın futbolcuları sahaya " şiddetle değil, gönülden bağlan" yazılı pankartla çıktı.

İletişim Başkanlığı tarafından başlatılan "" Projesiyle "Rakibine Jest Yap" kampanyasına ile 'dan destek geldi.

'de ikinci devrenin açılış maçında MKE Ankaragücü sahasında İttifak Holding Konyaspor'u ağırladı. İletişim Başkanlığı tarafından başlatılan "Sporda " projesine destek vermek için, futbolcular sahaya, " şiddetle değil gönülden bağlan" yazılı pankartlarla çıktı.

Fotoğrafı, İletişim Başkanı , takipçileriyle paylaştı. Altun yaptığı paylaşımda, "MKE Ankaragücü ve İttifak Holding Konyasporlu futbolcularımız da "Futbola şiddetle değil, gönülden bağlan" dedi. Varolsunlar.. Futbolda şiddetsiz iletişim için #RakibineJestYap" dedi.

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