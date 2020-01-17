Trabzonspor'da stopere Soumaoro
Giriş Tarihi: 17.01.2020
Trabzon stoper bölgesine takviye yapmak için çalışmalarını sürdürürken Fransa'nın Lille takımından ayrılması gündemde olan Adama Soumaoro gündeme geldi.Trabzon stoper bölgesine takviye yapmak için çalışmalarını sürdürürken Fransa'nın Lille takımından ayrılması gündemde olan Adama Soumaoro gündeme geldi.
TAKIMIN KAPTANI
Lille'in kaptanı olan 27 yaşındaki Fransız stoperin sezon sonuna kadar kiralık olarak kadroya katılması için hem kulübüne hem de oyuncunun kendisine teklif yapıldı. Ancak maliyetler nedeniyle bu transferi gerçekleştirmekte zorlanan Fırtına harcama limitine takılmamak için çalışmalarını sürdürüyor.
FESİHLERİ BEKLENİYOR
Trabzonspor'da Fernandes ve Avdijaj'ın sözleşmelerinin fesih edilmesi için geri sayıma geçildi.
8 MAÇTA FORMA GİYDİ
Lille'in kaptanı Adama Soumaoro bu sezon 8 maçta forma giydi. 1 gole imza attı.
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