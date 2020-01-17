Tosic geri dönmek istiyor
Giriş Tarihi: 17.01.2020
Çin Ligi takımlarından Guangzhou ile sözleşmesi devam eden ancak bonservis kolaylığı bulunan Tosic'in Beşiktaş'a geri dönmek istediği öğrenildi. Ancak Beşiktaş Yönetimi'nin Sırp oyuncunun talebini nasıl değerlendireceği merakla bekleniyor.Çin Ligi takımlarından Guangzhou ile sözleşmesi devam eden ancak bonservis kolaylığı bulunan Tosic'in Beşiktaş'a geri dönmek istediği öğrenildi. Ancak Beşiktaş Yönetimi'nin Sırp oyuncunun talebini nasıl değerlendireceği merakla bekleniyor.
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