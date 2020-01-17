17 Ocak 2020, Cuma
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Tosic geri dönmek istiyor

SPOR
Giriş Tarihi: 17.01.2020
TOSİC GERİ DÖNMEK İSTİYOR

takımlarından Guangzhou ile sözleşmesi devam eden ancak bonservis kolaylığı bulunan 'in 'a geri dönmek istediği öğrenildi. Ancak Beşiktaş 'nin oyuncunun talebini nasıl değerlendireceği merakla bekleniyor.

takımlarından Guangzhou ile sözleşmesi devam eden ancak bonservis kolaylığı bulunan 'in 'a geri dönmek istediği öğrenildi. Ancak Beşiktaş 'nin oyuncunun talebini nasıl değerlendireceği merakla bekleniyor.

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