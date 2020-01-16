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ING All Star 2020, A Spor ekranlarında

SPOR
Giriş Tarihi: 16.01.2020 Güncelleme Tarihi: 16.01.2020
MERAKLA BEKLENEN ŞÖLEN A SPOR’DA!

Süper Ligi’nin starları A 'da sahne alıyor. Shane Larkin'in takımı, Nando de Colo ve arkadaşlarına karşı. Basketbol tutkunlarını muhteşem bir heyecan bekliyor.

2020, yıldızların nefes kesecek randevusunun yanı sıra; 3 sayı ve smaç yarışmalarıyla da basketbolseverlere unutulmaz bir heyecan yaşatacak.

A SPOR EKRANLARINDA

ING All Star 2020 2020 Pazar 14'ten itibaren canlı yayınla A 'da.

BİLETLER TÜKENDİ

ING Süper Ligi'nin yıldızlarını bir araya getirecek ING All-Star 2020 organizasyonunun biletleri tükendi. Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; 19 Ocak Pazar günü saat 14.00'te başlayacak etkinliği Sinan Erdem Spor Salonu'nun tribünlerinde 15 bin sporsever takip edecek.

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