ING All Star 2020, A Spor ekranlarında
ING Basketbol Süper Ligi’nin starları A Spor'da sahne alıyor. Shane Larkin'in takımı, Nando de Colo ve arkadaşlarına karşı. Basketbol tutkunlarını muhteşem bir heyecan bekliyor.
ING All Star 2020, yıldızların nefes kesecek randevusunun yanı sıra; 3 sayı ve smaç yarışmalarıyla da basketbolseverlere unutulmaz bir heyecan yaşatacak.
A SPOR EKRANLARINDA
ING All Star 2020 19 Ocak 2020 Pazar 14'ten itibaren canlı yayınla A Spor'da.
BİLETLER TÜKENDİ
ING Basketbol Süper Ligi'nin yıldızlarını bir araya getirecek ING All-Star 2020 organizasyonunun biletleri tükendi. Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; 19 Ocak Pazar günü saat 14.00'te başlayacak etkinliği Sinan Erdem Spor Salonu'nun tribünlerinde 15 bin sporsever takip edecek.
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