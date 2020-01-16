ING All Star 2020, A Spor ekranlarında

ING Basketbol Süper Ligi’nin starları A Spor'da sahne alıyor. Shane Larkin'in takımı, Nando de Colo ve arkadaşlarına karşı. Basketbol tutkunlarını muhteşem bir heyecan bekliyor.

ING All Star 2020, yıldızların nefes kesecek randevusunun yanı sıra; 3 sayı ve smaç yarışmalarıyla da basketbolseverlere unutulmaz bir heyecan yaşatacak.

A SPOR EKRANLARINDA

ING All Star 2020 19 Ocak 2020 Pazar 14'ten itibaren canlı yayınla A Spor'da.

BİLETLER TÜKENDİ

ING Basketbol Süper Ligi'nin yıldızlarını bir araya getirecek ING All-Star 2020 organizasyonunun biletleri tükendi. Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; 19 Ocak Pazar günü saat 14.00'te başlayacak etkinliği Sinan Erdem Spor Salonu'nun tribünlerinde 15 bin sporsever takip edecek.