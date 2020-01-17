Mbaye Diagne, İstanbul'a döndü | Son dakika transfer haberleri
Giriş Tarihi: 17.01.2020
Belçika liginin güçlü takımlarından Club Brugge'ün devre arası kamp kadrosunda yer almayan ve bonservisi Galatasaray'da bulunan Mbaye Diagne, İstanbul'a geldi.
Süper Lig'in güçlü takımlarından Galatasaray'ın sezon başında Club Brugge'e kiraladığı Mbaye Diagne, İstanbul'a geldi.
Mbaye Diagne bu sezon forma giydiği 12 resmi maçta 4 gol atma başarısı gösterdi.
Senegalli yıldız oyuncu geçtiğimiz sezon Süper Lig'de gol kralı olma başarısı göstermişti.
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