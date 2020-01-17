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Mbaye Diagne, İstanbul'a döndü | Son dakika transfer haberleri

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Giriş Tarihi: 17.01.2020
MBAYE DİAGNE İSTANBUL'A DÖNDÜ

Belçika liginin güçlü takımlarından 'ün devre arası kamp kadrosunda yer almayan ve bonservisi 'da bulunan , İstanbul'a geldi.

'in güçlü takımlarından 'ın sezon başında 'e kiraladığı , İstanbul'a geldi.

Mbaye Diagne bu sezon forma giydiği 12 resmi maçta 4 gol atma başarısı gösterdi.

Senegalli yıldız oyuncu geçtiğimiz sezon Süper Lig'de gol kralı olma başarısı göstermişti.

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