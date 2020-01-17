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Damien Comolli'den açıklama: Daha önce ayrılmak istedim

SPOR
Giriş Tarihi: 17.01.2020 Güncelleme Tarihi: 17.01.2020
COMOLLİ'DEN AYRILIK SONRASI İLK AÇIKLAMA!

'de sportif direktörlük görevinden istifa eden , konu hakkında hesabından açıklamalar yaptı. Damien Comolli, "Daha önce ayrılmak istedim." ifadelerini kullandı.

'de istifa etti. İstifa açıklaması Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından duyuruldu. Yapılan açıklamada, "12 Haziran 2018 tarihinde kulübümüzde Sportif Direktör olarak göreve başlayan Sayın Damien Comolli bugün itibariyle görevinden istifa etmiştir." denildi.

İşte bu gelişmenin ardından Damien Comolli hesabından açıklamalar yaptı ve "Daha önce ayrılmak istedim." ifadelerini kullandı.

Damien Comolli'nin istifası ile ilgili çarpıcı sözler! DAMİEN COMOLLİ'NİN İSTİFASI İLE İLGİLİ ÇARPICI SÖZLER!

İşte Damien Comolli'nin açıklamalarından satır başları

"İstifa kararını 25 Şubat 2019'da almış ve 12 aylık ihbar süremi dolduruyordum. Bu süreçte başkana birkaç kez ayrılık talebimi iletmeme rağmen başarılı olamamıştım"

"UZUN VADELİ PROJELER..."

Tamamen yeni bir yönetim anlayışına ve finansal modele ihtiyacı olan Fenerbahçe ve Türk futbolunun içinde bulunduğu durumu değiştirmek için uzun vadeli projeler üzerinde de çalıştım.

"ADİL OLMAYAN ELEŞTİRİLERE RAĞMEN..."

Takıma ve bana yöneltilen adil olmayan eleştirilere rağmen, ki yakın zamanda doğru olmadıkları kanıtlandı, Fenerbahçe taraftarları tarafından gösterilen inanılmaz tutkuya hayran kaldım. Takım için en iyisini diliyorum."

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