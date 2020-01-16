Fenerbahçe, Ricardo Rodriguez transferinde mutlu sona yaklaştı
Giriş Tarihi: 16.01.2020 Güncelleme Tarihi: 16.01.2020
Gelen son dakika haberine göre, Fenerbahçe'nin yıldız futbolcu Ricardo Rodriguez için Milan ile anlaşmaya vardığı ve transferde imzaların atılması için TFF'nin kararının beklendiği belirtildi.
Fenerbahçe, sol bek Ricardo Rodriguez transferinde mutlu sona çok yaklaştı.
TFF'NİN KARARI BEKLENİYOR
TRT Spor'un haberine göre; Fenerbahçe, Ricardo Rodriguez için zorunlu satın alma opsiyonunun olduğu kiralama seçeneği üzerinde Milan ile anlaşmaya vardı. İmza için TFF'nin kararı bekleniyor.
5 MAÇTA FORMA GİYDİ
İtalya basını, Ricardo Rodriguez'in PSV'nin teklifini Fenerbahçe için reddettiğini ve Milan'ın inadını kırdığını duyurmuştu. Milan ile 2021'e dek sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki futbolcu, bu sezon 5 maçta oynadı.
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