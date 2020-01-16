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Fenerbahçe, Ricardo Rodriguez transferinde mutlu sona yaklaştı

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Giriş Tarihi: 16.01.2020 Güncelleme Tarihi: 16.01.2020
FENER İŞİ BİTİRDİ! GÖZLER TFF'YE ÇEVRİLDİ

Gelen son dakika haberine göre, 'nin yıldız futbolcu için ile anlaşmaya vardığı ve transferde imzaların atılması için 'nin kararının beklendiği belirtildi.

, sol bek transferinde mutlu sona çok yaklaştı.

TFF'NİN KARARI BEKLENİYOR

Spor'un haberine göre; Fenerbahçe, Ricardo Rodriguez için zorunlu satın alma opsiyonunun olduğu kiralama seçeneği üzerinde ile anlaşmaya vardı. İmza için 'nin kararı bekleniyor.

5 MAÇTA FORMA GİYDİ

basını, Ricardo Rodriguez'in PSV'nin teklifini Fenerbahçe için reddettiğini ve Milan'ın inadını kırdığını duyurmuştu. Milan ile 2021'e dek sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki futbolcu, bu sezon 5 maçta oynadı.

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